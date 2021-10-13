Актор Двейн Джонсон зізнався, що шкодує про те, що поділився постом в соцмережі Instagram, який зробив публічним його ворожнечу з Віном Дізелем під час знімання "Форсажу 8" у 2016 році.

Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

За його словами, не слід було давати волю своїм почуттям, коли він опублікував знаменитий пост, в якому похвалив жінок, які брали участь у проєкті, і розкритикував “деяких чоловіків”.

“Це був не найкращий мій день, і не найкраще рішення – поділитися цим. Мені не слід було так поступати. Тому що, врешті-решт, це суперечить моїй ДНК. Я не ділюся подібними речами. І я намагаюся, щоб подібне лайно залишалося якомога далі від публіки. Їм не потрібно цього знати. Ось чому я кажу, що це був не найкращий мій день”, – зізнався актор.

Джонсон також додав, що сварка на знімальному майданчику викликала “вогняну бурю”, але пізніше пара зустрілася, щоб залагодити розбіжності.

“Ну, була зустріч. Я б не назвав це мирною зустріччю. Я б назвав це зустріччю, що проясняє. Ми з ним добре поговорили в моєму трейлері, і саме з цієї розмови дійсно стало абсолютно ясно, що ми – два різних кінців спектра. І погодилися залишити все в минулому”, – уточнив він.