Знімок він опублікував у своєму Twitter-акаунті.

“Ось це так. Хлопець зліва крутіше”, – написав Джонсон у репості до фотографії, на якій зображений дуже схожий на нього співробітник поліції.

Актор додав, що коли-небудь обов’язково зустрінеться з чоловіком і послухає його історії.

“Тому що я знаю, що вони у тебе є”, – резюмував він.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021