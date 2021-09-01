Знімок він опублікував у своєму Twitter-акаунті.

“Ось це так. Хлопець зліва крутіше”, – написав Джонсон у репості до фотографії, на якій зображений дуже схожий на нього співробітник поліції.

Актор додав, що коли-небудь обов’язково зустрінеться з чоловіком і послухає його історії.

“Тому що я знаю, що вони у тебе є”, – резюмував він.

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