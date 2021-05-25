У Гонконзі на торгах аукціонного дому Christie's було продано дві роботи британського вуличного художника Бенксі. Покупець заплатив трохи більше 8 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті Christie’s.

Так, картина “Розпродаж закінчується сьогодні” пішла з молотка за 47 мільйонів гонконзьких доларів (6,06 мільйона доларів США), картина “Колібрі” – за 15,9 мільйона гонконзьких доларів (2,04 мільйона доларів США).

Аукціон пройшов 24 травня, на ньому були представлені 73 роботи різних художників, з них 72 були продані в цілому за 204 млн доларів США. Найдорожчою стала картина американського художника Жан-Мішеля Баскія “Без назви (Одноокий, або ксерокопіювати особа)”, яка була продана за 30,2 мільйона доларів США.