Про це повідомляє BBC Sport.

Майк Тайсон сказав, що “продовжить йти далі і робити більше” на боксерському рингу після бою з Роєм Джонсом-молодшим.

54-річний колишній чемпіон світу в суперважкій вазі останній раз виходив на ринг 15 років тому, а його суперник – 51-річний Джонс – у 2018 році.

Репер Снуп Догг, який коментував бій на американському телебаченні, сказав, що поєдинок Тайсона і Джонса був схожий на те, як “два моїх дядька б’ються на барбекю”.

😂😂 Snoop Dogg said about Roy Jones Jr and Mike Tyson “This shit is like two of my uncles fighting at a barbecue!” #tysonvsjones #TysonJones pic.twitter.com/JbQAgeZQqT

— freewilly2.0 (@therealwill1723) November 29, 2020