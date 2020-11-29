У Карсоні (штат Каліфорнія) на арені Dignity Health Sports Park відбувся виставковий поєдинок двох легендарних боксерів Майка Тайсона і Роя Джонса-молодшого. Поєдинок завершився нічиєю.

Про це повідомляє BBC Sport.

Майк Тайсон сказав, що “продовжить йти далі і робити більше” на боксерському рингу після бою з Роєм Джонсом-молодшим.

54-річний колишній чемпіон світу в суперважкій вазі останній раз виходив на ринг 15 років тому, а його суперник – 51-річний Джонс – у 2018 році.

Репер Снуп Догг, який коментував бій на американському телебаченні, сказав, що поєдинок Тайсона і Джонса був схожий на те, як “два моїх дядька б’ються на барбекю”.

😂😂 Snoop Dogg said about Roy Jones Jr and Mike Tyson “This shit is like two of my uncles fighting at a barbecue!” #tysonvsjones #TysonJones pic.twitter.com/JbQAgeZQqT — freewilly2.0 (@therealwill1723) November 29, 2020

Вже з першого раунду суперники почали розмінюватися ударами. Тайсон більше рвався вперед, видаючи удари, в той час як Джонс намагався рухатися плавно. Тайсон завдав пару хороших хуків зліва, кілька ударів по торсу Джонса, прискорював темп.

Раунди тривали по дві хвилини, а не три, як зазвичай. Було помітно, що боксери втомилися. Проте вони пройшли всі 8 раундів.

Судді поєдинку присудили нічийний результат, а унікальний пояс WBC Frontline Battle дістався обидвом.

Фото: Lynn Millspaugh, USA TODAY Sports

Тайсон сказав, що задоволений результатом бою, і дав зрозуміти, що його майбутнє не націлені на професійний підхід: “Це більше, ніж чемпіонати, ми гуманісти, ми допомагаємо людям. Я щасливий, що отримав цей пояс, і я буду продовжувати йти далі і робити більше”.

Джонс, колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, сказав, що обговорить зі своєю сім’єю, перш ніж знову замислюватися про рингу, і додав: “Я не б’юся внічию, але цей чувак такий сильний. Коли він б’є тебе, його удари, удари по корпусу, все болить. Я задоволений нічиєю”.

Нагадаємо, що в 2015 році Рой Джонс-молодший отримав російське громадянство. Відповідний указ підписав Путін.

“Задовольнити заяву про прийом в громадянство Російської Федерації Джонса-молодшого Роя Левестама, який народився 16 січня 1969 року в Сполучених Штатах Америки”, – йдеться в тексті указу.

Майк Тайсон свого часу висловив підтримку Україні через війну на сході. Під час кінофестивалю Tribeca Film Festival, який відбувався в Нью-Йорку, він вигукнув російським журналістам: “Забирайтеся геть з України!” (Get out of Ukraine!) …

… а вже через кілька років, перебуваючи у Єкатеринбурзі, Тайсон заявив, що не проти отримати російське громадянство.

На відео з 20:50