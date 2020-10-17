Про це повідомила пресслужба “Шахтаря”.

“Голкіпер Андрій П’ятов та півзахисник Тарас Степаненко також здали тести, результати – негативні. Для футболістів режим самоізоляції закінчується, і їм треба буде пройти медогляд, за підсумками якого буде визначено день повернення до тренувального процесу”, – йдеться в повідомленні.

Ще 9 гравців “Шахтаря”, у яких коронавірус був виявлений 8 жовтня, залишаються на самоізоляції. Вони будуть тестуватися в неділю, 18 жовтня.