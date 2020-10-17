Про це повідомила пресслужба “Шахтаря”.
“Голкіпер Андрій П’ятов та півзахисник Тарас Степаненко також здали тести, результати – негативні. Для футболістів режим самоізоляції закінчується, і їм треба буде пройти медогляд, за підсумками якого буде визначено день повернення до тренувального процесу”, – йдеться в повідомленні.
Ще 9 гравців “Шахтаря”, у яких коронавірус був виявлений 8 жовтня, залишаються на самоізоляції. Вони будуть тестуватися в неділю, 18 жовтня.
- Нагадаємо, що 4 жовтня футбольний клуб “Шахтар” пішов на карантин через виявлення коронавірусу у гравців та персоналу. COVID-19 знайшли після матчу з “Десною”.