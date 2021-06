Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що вчора Ратаковскі відсвяткувала день народження. З цієї нагоди зірка опублікувала серію світлин із тримісячним сином Сільвестром Апполо.

На фото зірка позує у відвертому купальнику, тримаючи первістка однією рукою. Фоловери помітили, що Ратаковскі настільки захопилася позуванням та намагалася продемонструвати струнку фігуру після пологів, що геть забула про те, що тримає сина. Ба більше, модель навіть не підтримувала голову первістка. Така недбалість обурила її фоловерів.

На жаль, Ратаковскі приховала коментарі критиків та обмежила коментування цієї серії світлин, однак її фото активно обговорюють у Twitter.

“Дитина – це не аксесуар для Instagram, як тут”,

“Собаки та немовлята не є реквізитом для ваших фото, тримайте їх двома руками”,

“Тримайте дитину правильно!”,

“Те, як ти тримаєш свою дитину, викликає у мене тривогу”,

– пишуть коментатори.

a baby is not an accessory for instagram like what pic.twitter.com/Cuffp0nDah — !!!!!!! biscuit 🅴 (@reddskyy_) June 6, 2021

Dogs and babies are not props for your ig photos, hold them with two hands. this has been a PSA @emrata pic.twitter.com/mbtT9TqyzZ — 𝖘𝖕𝖎𝖓𝖊𝖑𝖑𝖎 (@LaurenM8123) June 7, 2021

Hold the baby properly! — Lee (@LeeWalshaw) June 7, 2021

@Emrata's way of holding her child is giving me anxiety. pic.twitter.com/L07x23AYd7 — Chilly (@chillypaneerr) June 6, 2021

Some people like @emrata have babies and do anything with like it’s a toy. — Ophélie ✨ (@datsofelija) June 6, 2021

Emily Ratajkowski holding her baby like it’s a bag of ice 💀 — Darude Sandstorm (@Joselikescoffee) June 7, 2021

Another person said “Why does Emily Ratajkowski hold living things including a baby like she’s holding extra shopping items under her arm.” pic.twitter.com/DIUecT1X8h — Def Noodles (@defnoodles) June 7, 2021

Додамо, що своє обурення з приводу фотосесії Ратаковскі висловив відомий британський телеведучий Пірс Морган.

“Ви не тримаєте дитину, Емілі. І ваших мільйонів фоловерів не слід заохочувати робити те саме. Із задоволенням дам вам кілька порад, якщо вони вам потрібні”, – написав Морган.

That’s not how you hold a baby @emrata – and your millions of followers shouldn’t be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ — Piers Morgan (@piersmorgan) June 7, 2021