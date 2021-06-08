Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що вчора Ратаковскі відсвяткувала день народження. З цієї нагоди зірка опублікувала серію світлин із тримісячним сином Сільвестром Апполо.

На фото зірка позує у відвертому купальнику, тримаючи первістка однією рукою. Фоловери помітили, що Ратаковскі настільки захопилася позуванням та намагалася продемонструвати струнку фігуру після пологів, що геть забула про те, що тримає сина. Ба більше, модель навіть не підтримувала голову первістка. Така недбалість обурила її фоловерів.

На жаль, Ратаковскі приховала коментарі критиків та обмежила коментування цієї серії світлин, однак її фото активно обговорюють у Twitter.

  • “Дитина – це не аксесуар для Instagram, як тут”,
  • “Собаки та немовлята не є реквізитом для ваших фото, тримайте їх двома руками”,
  • “Тримайте дитину правильно!”,
  • “Те, як ти тримаєш свою дитину, викликає у мене тривогу”,

– пишуть коментатори.

 

Додамо, що своє обурення з приводу фотосесії Ратаковскі висловив відомий британський телеведучий Пірс Морган.

“Ви не тримаєте дитину, Емілі. І ваших мільйонів фоловерів не слід заохочувати робити те саме. Із задоволенням дам вам кілька порад, якщо вони вам потрібні”, – написав Морган.

  • Емілі Ратаковскі вийшла заміж за Себастіана Беар-МакКларда у 2018 році. 27 жовтня модель та акторка оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.
  • Пізніше Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.
  • Напередодні пологів Ратаковскі влаштувала ню-фотосесію та поділилася враження про вагітність.
  • 8 березня Ратаковскі народила первістка.