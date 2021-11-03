Про це йдеться у матеріалі Hypebeast.

Дизайнер та засновник бренду вуличного одягу Staple Pigeon Джефф Стейпл відомий у галузі вуличного одягу у США, Японії, Сполученому Королівстві, Франції та інших країнах ЄС.

Крім основного бренду, він керує власною креативною агенцією Reed Art Department, яка допомагає виробникам розвивати свої дизайнерські задуми.

Вплив Стейпла у моді та стилі призвів до чисельної співпраці з такими брендами, як Cole Haan, Timberland, Puma та Nike. Його естетика впізнавана – він використовує сірий, рожевий та чорний кольори, а також голубів у своїх працях.

Погляди Джеффа Стейпла на дизайн перенеслися на автомобілі. Він у різні часи володів Volkswagen Golf GTI, VW Tiguan, Honda Civic Si. Усі ці авто об’єднує функціональність, практичність та зручність використання.

Саме такий підхід він використав, коли замість купівлі автомобілю мрії придбав уживаний Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC 2010 року виробництва. Своє авто Стейпл “тюнінгував”, тобто переробив і покращив його характеристики, у компанії Platinum Motorsports.

“Я завжди собі казав, що коли зароблю достатньо коштів, я куплю собі Mercedes-Benz G-Wagen AMG G63. Для мене це ідеальний автомобіль. На мій погляд, ніколи не було сенсу орендувати цю машину, тож за неї відразу треба заплатити більш як 275 тисяч доларів (повна вартість нового такого авто — ред.). У вересні 2020 року пішов до дилерського центру Mercedes, щоб подивитися кілька варіантів. Знаходячись там, я випадково побачив цей сірий Mercedes-Benz GLK 350”, – згадав Стейпл.

Він звернув увагу на візуальні особливості старого Mercedes. Воно має форму коробки, як G-Wagen.

“Тому я питаю продавця: “Скільки коштує цей GLK 2010 року? Він відповів: “ЦЕ? 15 тисяч доларів”. Я почав думати… Як китаєць з сім’ї іммігрантів, я рахую кожен цент та знаю ціну грошам”, – розказав він.

Порахувавши, що за ціною одного G-Wagen він може купити 15 GLK, дизайнер почав загадуватися над питанням: “А чи дійсно G-Wagen дійсно у 15 разів кращий за GLK?”

Зрештою Стейпл отримав ключі від старого GLK.

Перероблення вживаного авто

Коли Стейпл купив цей автомобіль за 15 тисяч доларів США, він вирішив його “тюнінгувати” для того, щоб воно відповідало сучасним запитам та технологіям.

“Оскільки я заощадив 250 тисяч доларів США, я знав, що можу трохи інвестувати у модифікацію мого GLK. Я відвіз його до Platinum Motorsports”, – сказав він.

Він змінив кузов авто за допомогою покриття від компанії “Inozetek” (машина стала кольору хакі). Також поставили чорні колеса та значки з емблемою G-Wagen 2020 року, замінили килимки.

Салон автомобіля оздобили шкірою, а старе червоне дерево на елементах кузову замінили на пластикове покриття Piano Black.

“Автомобіль для мене є кульмінацією практично кожного аспекту дизайну, який існує. Від архітектури до моди, звукового дизайну, кольору, малюнку, графіки… все має бути в ідеальній гармонії. Так неймовірно важко поєднати як продуктивність, так й естетичність одночасно”, – наголосив Стейпл.

Водночас він сказав, що не хоче надмірно думати про свою машину.

“Автомобіль – це інструмент. Я не хочу турбуватися про нього. Я знаю, що KIA та Camry (модель авто від виробника Toyota – ред.) також можуть робити більшість речей, що і Mercedes. Це непогані транспортні засоби. Але, з іншого боку, вони не викликають радості. Щоразу, коли я підходжу до свого GLK, я посміхаюся. І я думаю, що це надихає мене створювати речі, які змушують інших людей посміхатися. Я також роблю практичні та ефективні речі, які приносять радість”, – поділився він.

Майбутнє автомобільної промисловості

Також Джефф Стейпл поділився, яким він бачить майбутній розвиток авто.

“1000% це буде все про автопілотування. Я розважаюся із Tesla Autopilot вже близько 3-4 років. Багато автовиробників пропонують подібне. Після вщухання пандемії коронавірусу буде менше водіння та більше автопілоту”, – сказав Стейпл.

Але з іншого боку, він сказав, що також може трапитися повернення до реального керування, розвиватимуться спільноти, де люди прагнуть просто водити машину без сторонньої допомоги.

“Порівняйте це з музичною індустрією. Був час, коли ви могли обрати між різними платформами: платівки, компакт-диски, MP3-плеєри. Потім з’явилися великі дисплеї та наступила цифрова ера. Між тими, хто обирав старе та тими, хто зажадав користуватися новітніми технологіями, була нетривала конфронтація. А тепер кожен має тисячі пісень на смартфонах, і саме так 99% світу споживають музику. Але з іншого боку, продажі вінілових платівок стабільно залишаються високими. Люди можуть витрачати по 100 тисяч доларів на звукові системи виключно для відтворення вінілових пластинок”, – наголосив він. “Люди завжди прагнутимуть ностальгії, якості та глибини. Це стосується музики, і те саме стосується керування. Звичайно, весело керувати автомобілем Tesla. А потім спробуйте це зробити з Ford Bronco 1969 або Datsun 240ZX. В обидвох випадках, ці авто бажатимуть. Водночас досвід кардинально відрізнятиметься!”, – резюмував Стейпл.