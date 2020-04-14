Про це вона написала в Instagram.

“Хочу поговорити з вами про усвідомлене споживання. Ну, погодьтеся, що ми з вами споживаємо все більше і більше, найчастіше нам не все це потрібно. Багато хто просто викидає практично новий одяг, хоча він міг би слугувати і іншим людям”, – зазначила співачка.

Вона заявила, що категорично проти накопичення речей і “не бігає в судомах по магазинах у пошуках десятого сукні за тиждень”.

“У мене можна знайти улюблені сукні, взуття, яким і по 10 років. І вони для мене так само юзабельні. Я за те, аби речі служували якомога довше. Якщо я довго не надягаю якусь річ, передаю її на благодійність або роздаю родичам і знайомим. Мені це щиро приносить радість”, – розповіла Джамала.

І сидячи вдома, до неї прийшла ідея обміняти свої речі на захисні костюми для лікарів.

Для цього співачка створила окрему сторінку в Instagram – @looks_of_jamala – де можна придбати її модне вбрання.

“Ви зробите добру справу – допоможете забезпечити лікарів захисними костюмами”, – підкреслила співачка.

На сторінці Looks of Jamala вже з’явилися перші речі, наприклад:

Джинсовий тренч Zara за 800 грн;

Пальто WeAnnaBe (25% вовна, 75% акрил) за 900 грн;

Тренч VIGIO з шкіряними рукавами за 900 грн;

Куртка Poustovit, 100% вовна, за 700 грн;

Дизайнерський тренч Obrani за 1700 грн;

Пальто Poustovit, 100% вовна, за 1500 грн;

Плащ двобортний, Швеція, за 1000 грн;

Велюрове пальто Paskal за 1500 грн;

Лаковий плащ ODeg Desighn за 1500 грн.