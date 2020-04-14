Про це вона написала в Instagram.
“Хочу поговорити з вами про усвідомлене споживання. Ну, погодьтеся, що ми з вами споживаємо все більше і більше, найчастіше нам не все це потрібно. Багато хто просто викидає практично новий одяг, хоча він міг би слугувати і іншим людям”, – зазначила співачка.
Вона заявила, що категорично проти накопичення речей і “не бігає в судомах по магазинах у пошуках десятого сукні за тиждень”.
“У мене можна знайти улюблені сукні, взуття, яким і по 10 років. І вони для мене так само юзабельні. Я за те, аби речі служували якомога довше. Якщо я довго не надягаю якусь річ, передаю її на благодійність або роздаю родичам і знайомим. Мені це щиро приносить радість”, – розповіла Джамала.
І сидячи вдома, до неї прийшла ідея обміняти свої речі на захисні костюми для лікарів.
Для цього співачка створила окрему сторінку в Instagram – @looks_of_jamala – де можна придбати її модне вбрання.
“Ви зробите добру справу – допоможете забезпечити лікарів захисними костюмами”, – підкреслила співачка.
На сторінці Looks of Jamala вже з’явилися перші речі, наприклад:
- Джинсовий тренч Zara за 800 грн;
- Пальто WeAnnaBe (25% вовна, 75% акрил) за 900 грн;
- Тренч VIGIO з шкіряними рукавами за 900 грн;
- Куртка Poustovit, 100% вовна, за 700 грн;
- Дизайнерський тренч Obrani за 1700 грн;
- Пальто Poustovit, 100% вовна, за 1500 грн;
- Плащ двобортний, Швеція, за 1000 грн;
- Велюрове пальто Paskal за 1500 грн;
- Лаковий плащ ODeg Desighn за 1500 грн.
- Раніше повідомлялося, що український дизайнер, старожил Українського тижня моди Іван Фролов почав шити захисні костюми для медиків у зв’язку з пандемією COVID-19.
- Дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, український дизайнер Світлана Бевза запустила виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавіруса COVID-19.