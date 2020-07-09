Про це вона написала в Instagram.

Співачка поділилася, що для неї грудне вигодовування – це постійний стрес і “най-най-найскладніше в материнстві”.

“Процес годування дитини – стрес на всіх рівнях! Спочатку хвилюєшся, щоб прийшло молоко, потім – щоб його вистачало, потім переживаєш – а що, якщо дитина не наїдається. А далі – що з’їсти, бо у малюка коліки”, – розповіла вона.

Джамала розповіла, що годувала першого сина, Еміра, 7,5 місяців. При цьому вона продовжувала концертну діяльність.

“Звичайно, я за грудне вигодовування, але можу повторити, що це найскладніший момент у материнстві”, – поділилася вона.

Вона висловила захоплення щодо дівчат, які годують грудьми протягом тривалого часу, а при цьому ще й активні по життю.

“Дівчата, які годують, ви круті! Чи не корите себе, якщо доводиться закінчити ГВ. Негативно ставлюся, коли дорікають, що хтось недовго годує грудьми свою дитину. У кожного на те свої причини, це потрібно поважати”, – резюмувала співачка.