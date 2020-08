View this post on Instagram

Летать возможно хуже не летать (знаки препинания расставьте сами) ⠀ Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером — Бекир, Эмир, Селим и я. Все возможно. Главное — держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше 😂 Подозреваю, что вы и так все знаете без меня, конечно. Но поделюсь своими лайфхаками: ⠀ ✈️ Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! Всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети — это развод 😂 Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых. ✈️ Раз уже заговорили о чемоданах. Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину. ✈️ Коляска. Обязательно должна легко разбираться – локтем, ногой – одним нажатием. ✈️ В ручную кладь я беру рюкзак. А в нем — все самое необходимое. Ведь в дороге может произойти все что угодно — задержка рейса, ваш самолёт может остановиться в пустыне… Ладно, с пустыней переборщила 😂 Но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка, памперсы с запасом. ✈️ Лёгкий перекус — печеньки, яблоки, бананы. ✈️ Закачать побольше мультиков! Обязательно!!! ⠀ И самое главное — это терпение 😀