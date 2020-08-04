Українська співачка Джамала, яка вирушила з двома маленькими дітьми на відпочинок до Туреччини, поділилася з підписниками шістьма лайфхаками.

Про це вона написала в Instagram.

Джамала порадила брати валізи за кількістю дорослих людей, але не везти з собою “маленькі” валізки, які повинні везти діти.

“Спостерігала, що в результаті це зайвий вантаж для дорослих”, – написала співачка.

Що стосується речей, артистка вважає, що потрібно брати половину від задуманого. Тобто зібрати всі речі, які вважаєте необхідними, і по факту взяти половину з них.

Коляска. Джамала радить брати таку, яка буде легко розбиратися і збиратися – буквально одним натисканням.

Для ручної поклажі Джамала обирає рюкзак, в який складає все необхідне для дітей, навіть на випадок форс-мажорних обставин.

В якості легкого перекусу вона порадила брати печиво, яблука і банани.

І останній, але не менш важливий, лайфхак – “закачати побільше мультиків”.