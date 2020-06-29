Джамала показала перші фото з новонародженим сином

Знімки опубліковані в Instagram-акаунті співачки.
Як повідомлялося раніше, 19 червня 36-річна зірка вдруге стала мамою. Новонародженого хлопчика назвали Селім-Гірай. 24 червня співачку виписали з пологового будинку.
У понеділок виконавиця поділилася з підписниками знімками з прогулянки з малюком на свіжому повітрі. В описі до фото Джамала жартома назвала сина своїм “улюбленим релізом”.
“Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз в цій модній колисці!”, — написала вона.
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Напередодні на Netflix вийшов комедійний мюзикл про пісенний конкурс “Євробачення” — “Євробачення: Історія вогненної саги”. У ньому знялася українська співачка Джамала.