Covid-19 Україна

оновлено 29.06.2020 о 20:01

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Джамала показала перші фото з новонародженим сином

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала показала фото з прогулянки з новонародженим сином.

Понеділок, 29 червня 2020, 20:45

Фото: jamalajaaa / Instagram

Знімки опубліковані в Instagram-акаунті співачки.

Як повідомлялося раніше, 19 червня 36-річна зірка вдруге стала мамою. Новонародженого хлопчика назвали Селім-Гірай. 24 червня співачку виписали з пологового будинку.

У понеділок виконавиця поділилася з підписниками знімками з прогулянки з малюком на свіжому повітрі. В описі до фото Джамала жартома назвала сина своїм “улюбленим релізом”.

“Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз в цій модній колисці!”, — написала вона.

Джамала

Фото: jamalajaaa / Instagram

Джамала

Фото: jamalajaaa / Instagram

Теги: Джамала, певица

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