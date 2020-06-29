Джамала показала перші фото з новонародженим сином

Як повідомлялося раніше, 19 червня 36-річна зірка вдруге стала мамою. Новонародженого хлопчика назвали Селім-Гірай. 24 червня співачку виписали з пологового будинку.

У понеділок виконавиця поділилася з підписниками знімками з прогулянки з малюком на свіжому повітрі. В описі до фото Джамала жартома назвала сина своїм “улюбленим релізом”.

“Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз в цій модній колисці!”, — написала вона.