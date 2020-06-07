Нові фото вона опублікувала в Instagram.
Цього разу співачка позувала перед об’єктивом фотокамери в яскравій сукні помаранчевого кольору.
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Час маків 🌺 ⠀ Ph. @pershyipodyh Dress @d_angelann Make up @mpiroyan85
Раніше Джамала практично щодня радувала шанувальників новими знімками, але робила вона їх, як правило, вдома.
На знімках Джа в яскравому помаранчевому платті на чорному тлі в який-небудь фотостудії.
- Українська співачка Джамала, яка вже на останніх тижнях вагітності, розповіла підписникам про те, як їй вдається справлятися зі стресом.