Українська співачка Джамала полетіла на відпочинок до Туреччини разом з чоловіком і двома синами.

Про це вона повідомила в Instagram.

Артистка написала, що вони відпочиватимуть в турецькому місті Мармарис, на узбережжі Середземного моря.

Джамала назвала себе і членів своєї родини “божевільними”, зазначивши, що вони наважилися на відпустку в такий непростий час.

“Відпустка. Довгоочікувана. По-особливому вистраждана. Так, ми божевільні! Вирушили в поїздку з двома маленькими дітьми без нянь, бабусь і дідусів, просто коляски і ми – сповнені любові та ентузіазму підкорювати світ. Гаразд, не світ, а просто узбережжя Мармаріса”, – написала Джамала.