Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски 😂 и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса 😂 Итого: • масочный режим — соблюдён ✔️ • социальная дистанция — старались соблюдать, но в самолете всё плотнячком 🤪 На четвёртой фотографии Эмир демонстрирует своё отношение к маске. ⠀ P.S. Да, маски — это очень тяжело. Как прошёл полёт, расскажу как-нибудь потом. ⠀ Здоровья нам всем и хорошего отдыха! 😘😘😘 ⠀ #anexbaby #Maşallah