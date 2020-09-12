Про це Джамала повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Кожен раз в кінці літа чую одне й те саме: “Літо пролетіло дуже швидко. Цього року особливо швидко”. І так кожен раз. Напевно, це тому, що нам всім подобається бути в літі! Адже це пора відпусток, любові, безтурботності, радості, зустрічей і т.д. Всі сумують за літом! Абсолютно всі! А якщо спробувати зберегти в собі тепло літа? І жити з цією нотою до наступного? Ось така вам абсолютно світла і наївна пісня про ендорфіни!” – написала вона.

За словами Джамали, цю пісню вона написала три роки тому, ще коли була вагітна Еміром-Рахманом.

“Але відклала в довгий ящик. І весь цей час вона чекала свого часу. Потім я відправила демку Pianoбою. Мені здалося, що в цій пісні є фарба Pianoбой, легкість, притаманна музиці Діми. І довго не було відповіді … Я подумала, що, напевно, йому не сподобалося і нічого не вийде. А потім настав карантин і Діма відповів! Сказав, що написав свою частину і готовий увірватися в наш дует. Ось так і народилася наша з Pianoбоєм колаборація”, – розповіла співачка.