Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

“Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду! Мій другий принц – Селім-Гірея Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. За статистикою входить в 4%, оскільки народився в прогнозовану дату, саме в свій час”, – написала співачка у підписі до посту.

Джамала також поділилася зворушливими знімками своєї родини, яка чекала на поповнення.

Варто відзначити, що Селім став другою дитиною в родині співачки. У Джамали є ще 2-річний син Емір-Рахман.

Нагадаємо, що в 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва. Співачка вийшла заміж за всіма традиціями весільного обряду кримських татар. Сеит-Бекір – кримський татарин за походженням, родом із Сімферополя.

20 лютого цього року Джамала оголосила, що очікує на другу дитину.