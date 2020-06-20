Про це співачка повідомила у своєму Instagram.
“Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду! Мій другий принц – Селім-Гірея Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. За статистикою входить в 4%, оскільки народився в прогнозовану дату, саме в свій час”, – написала співачка у підписі до посту.
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Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! ⠀ Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! ❤️❤️❤️ ⠀ 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час 😂) ⠀ #Maşallah 🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿 ⠀ #itsaboy
Джамала також поділилася зворушливими знімками своєї родини, яка чекала на поповнення.
Варто відзначити, що Селім став другою дитиною в родині співачки. У Джамали є ще 2-річний син Емір-Рахман.
Нагадаємо, що в 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва. Співачка вийшла заміж за всіма традиціями весільного обряду кримських татар. Сеит-Бекір – кримський татарин за походженням, родом із Сімферополя.
20 лютого цього року Джамала оголосила, що очікує на другу дитину.
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