Джамала, Вірастюк, Сумська: українські зірки похизувалися своїми вишиванками

Сьогодні, 21 травня, в День вишиванки українські зірки шоу-бізнесу вирішили похвалитися своїми вишиванками.

#Букви зібрали найяскравіші вбрання.

Незважаючи на те, що свято не офіційне – шанувальників у нього неймовірна кількість. Політики, зірки шоу-бізнесу, спортсмени – все публікують фотографії або Селфі у вишиванках.

Наприклад, вагітна Джамала влаштувала цілу домашню фотосесію в своїх сукнях-вишиванках.

Фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк написав: “Вітаю всіх українців з Днем нашої Вишиваночки”.

Олег Скрипка, лідер “Воплів Відоплясова” похвалився своєю вишитою сорочкою.

“Дорогенькі, вітаю вас з Днем вишиванки! Цей славний день масово святкують не тільки в Україні, а і по всіх усюдах. Наше прекрасне свято єднає по всьому світу українців і всіх тих, хто серцем відчуває красу, тепло традиції і любов”, – написав Скрипка.

Телеведуча “1+1” Марічка Падалко для ефіру також вибрала вишиванку.

Вагітна співачка Світлана Тарабарова також привітала українців з днем вишиванки.

Співачка Катерина Бужинська також опублікувала фото, на якому вся її “інтернаціональна сім’я” у вишиванках.

Спортивний тренер Аніта Луценко:

Телеведучі Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим:

Балерина Катерина Кушнір:

Актриса Ольга Сумська написала, що давно вже сприймає вишиванку, як повсякденний одяг, в якій почуває себе впевнено і яскраво.

Строгмен Василь Вирастюк:

Вперше з ініціативою святкувати День вишиванки в Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Вона надихнулася своїм другом, який постійно носив вишиванку.

Раніше #Букви розповідали про історію української вишиванки, про те, що вона символізує.

Пошукова система Google присвятила новий дудл Всесвітньому дню вишиванки.