Фото і відео співачка опублікувала в Instagram Stories.
На фото і відео Джамала зображена з чоловіком, фінансистом Бекіром Сулеймановим, і їх старшим сином, Еміром-Рахманом. На руках молоді батьки тримають новонародженого — Селіма-Гірая Сеит-Бекіра Огли Сулейманова.
Знімки були зроблені за містом, в закладі, де сім’я Джамали святковим тортом з феєрверками відсвяткувала поповнення в родині. У ролику Джамала і її чоловік показують старшому синові молодшого брата. Емір-Рахман зацікавлено розглядає немовля й посміхається.
Як поділилася з підписниками співачка, Емірові братик сподобався, ще й надто, Джамала підготувала старшому синові подарунок від молодшого, як їй рекомендували зробити її фоловери.
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Есть такое состояние – поёт душа😌 Радуюсь сильно за вашу семью♥️ #Maşallah 🧿🧿🧿 @jamalajaaa @s_bekir Встреча братиков прошла успешно🥰 . . . . . #jamala #джамала #jamalateam #jamalabirds #джабекир #selimgiray #люблюнемогу #ukraine #kyiv #newborn #happyness #crimeantatars #emirrahman
Нагадаємо, що у 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва. Співачка вийшла заміж за всіма традиціями весільного обряду кримських татар. Сеит-Бекір – кримський татарин за походженням, родом із Сімферополя.
20 лютого цього року Джамала оголосила, що чекає на другу дитину.
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