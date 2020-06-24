Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу, що стала мамою вдруге, виписали з пологового будинку.

Фото і відео співачка опублікувала в Instagram Stories.

На фото і відео Джамала зображена з чоловіком, фінансистом Бекіром Сулеймановим, і їх старшим сином, Еміром-Рахманом. На руках молоді батьки тримають новонародженого — Селіма-Гірая Сеит-Бекіра Огли Сулейманова.

Знімки були зроблені за містом, в закладі, де сім’я Джамали святковим тортом з феєрверками відсвяткувала поповнення в родині. У ролику Джамала і її чоловік показують старшому синові молодшого брата. Емір-Рахман зацікавлено розглядає немовля й посміхається.

Як поділилася з підписниками співачка, Емірові братик сподобався, ще й надто, Джамала підготувала старшому синові подарунок від молодшого, як їй рекомендували зробити її фоловери.

Нагадаємо, що у 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва. Співачка вийшла заміж за всіма традиціями весільного обряду кримських татар. Сеит-Бекір – кримський татарин за походженням, родом із Сімферополя.

20 лютого цього року Джамала оголосила, що чекає на другу дитину.