Про це пише Deadline.
Новий проєкт Скотта буде знято за мотивами книги “Будинок Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності”.
За сюжетом, у 1995 році главу модного дому Gucci – Мауріціо Гуччі вбили біля власного офісу в Мілані. У замовному вбивстві звинуватили його дружину Патрицію Реджані, якій присудили 29 років в’язниці, але її звільнили через 18 років.
Роль Реджані виконає співачка Леді Гага.
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