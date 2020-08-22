Аль Пачіно, Роберт Де Ніро, Адам Драйвер, Джаред Лето і Джек Х'юстон ведуть переговори щодо знімання у новому фільмі Рідлі Скотта про вбивство бізнесмена Мауріціо Гуччі.

Про це пише Deadline.

Новий проєкт Скотта буде знято за мотивами книги “Будинок Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності”.

За сюжетом, у 1995 році главу модного дому Gucci – Мауріціо Гуччі вбили біля власного офісу в Мілані. У замовному вбивстві звинуватили його дружину Патрицію Реджані, якій присудили 29 років в’язниці, але її звільнили через 18 років.

Роль Реджані виконає співачка Леді Гага.