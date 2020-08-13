Фото на підтримку протестів зірка опублікував в Instagram-історіях.
Так, Лето поширив популярні кадри, зроблені під час протестів на вулицях білоруських міст, на яких зображено протистояння демонстрантів із міліціянтами, жіночі демонстрації.
Він додав до цих дописів підписо: “Ми з тобою, Білорусь”.
Згодом Лето також опублікував допис на підтримку протестувальників: зображення біло-червого-білого прапора та підпис “Білорусь — Ми з вами”.
Нагадаємо, у 2014-му співак виступав на підтримку українського Євромайдану. До того ж, він особисто відвідував Майдан Незалежності та спілкувався з протестувальниками.
Раніше засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував свою допомогу учасникам протестів, що спалахнули в Білорусі після проведення виборів президента.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.
- Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.
- Під час масових протестів побили українського фотокореспондента та жорстко затримали в Мінську ще двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS”.