Фото на підтримку протестів зірка опублікував в Instagram-історіях.

Так, Лето поширив популярні кадри, зроблені під час протестів на вулицях білоруських міст, на яких зображено протистояння демонстрантів із міліціянтами, жіночі демонстрації.

Він додав до цих дописів підписо: “Ми з тобою, Білорусь”.

Згодом Лето також опублікував допис на підтримку протестувальників: зображення біло-червого-білого прапора та підпис “Білорусь — Ми з вами”.

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Belarus – We are with you. #freedom

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Нагадаємо, у 2014-му співак виступав на підтримку українського Євромайдану. До того ж, він особисто відвідував Майдан Незалежності та спілкувався  з протестувальниками.

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Independence Square Ukraine

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Фото: open.ua

Фото: open.ua

Раніше засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував свою допомогу учасникам протестів, що спалахнули в Білорусі після проведення виборів президента. 