Фото на підтримку протестів зірка опублікував в Instagram-історіях.

Так, Лето поширив популярні кадри, зроблені під час протестів на вулицях білоруських міст, на яких зображено протистояння демонстрантів із міліціянтами, жіночі демонстрації.

Він додав до цих дописів підписо: “Ми з тобою, Білорусь”.

Згодом Лето також опублікував допис на підтримку протестувальників: зображення біло-червого-білого прапора та підпис “Білорусь — Ми з вами”.

Нагадаємо, у 2014-му співак виступав на підтримку українського Євромайдану. До того ж, він особисто відвідував Майдан Незалежності та спілкувався з протестувальниками.