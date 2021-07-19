Відповідний допис з’явився на його сторінці в Instagram.

“Вихідний день у Києві 2 роки тому. Хто хоче зайнятися скелелазінням?”, — написав співак.

На опублікованому відео Лето прямує до Рибальського мосту, розповідаючи оператору історію споруди. Після він рухається по мосту та підіймається на один з його пілонів, висота якого майже 40 метрів. В цей час його фільмує камера з дрона, а сам артист робить яскраве селфі.

Лето також показав серію фото з цієї локації в історіях.