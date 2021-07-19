Відповідний допис з’явився на його сторінці в Instagram.
“Вихідний день у Києві 2 роки тому. Хто хоче зайнятися скелелазінням?”, — написав співак.
На опублікованому відео Лето прямує до Рибальського мосту, розповідаючи оператору історію споруди. Після він рухається по мосту та підіймається на один з його пілонів, висота якого майже 40 метрів. В цей час його фільмує камера з дрона, а сам артист робить яскраве селфі.
Лето також показав серію фото з цієї локації в історіях.
- Вперше виконавець поділився відео з Рібильського мосту у березні минулого року. В описі до ролика Лето зізнався в любові до київських мостів.