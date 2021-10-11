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Джаред Лето постраждав під час протестів супротивників вакцинації проти COVID-19 в Римі

Американський рок-музикант і актор Джаред Лето опинився в епіцентрі мітингу супротивників щеплень проти коронавірусу в Римі. Поліціянти бризнули в нього газом.

Вівторок, 12 жовтня 2021, 00:31

Фото: instagram.com/jaredleto

Про це він розповів на Instagram-історіях та окремому дописі.

Днями в Італії відбулися масові протести проти “санітарних пропусків” (“зеленого паспорта”) для всіх громадян, які працюють. Цей документ підтверджує, що людина щеплена проти коронавірусу або має негативний результат тестування на COVID-19. Люди, що не мають таких документів, не допускають до роботи і скеровуються в неоплачувану відпуску.

Актор фільмував події вуличної акції в Римі для соцмережі, де має понад 10 млн підписників.

Утім в якийсь момент правоохоронці бризнули в нього сльозогінним газом та схопили разом з учасниками акції проти вакцинації.

Актор опублікував фотографію розмови поліції з протестувальниками і написав:

“Попався на протесті в Італії. Наскільки я розумію, йшлося про вимоги щодо вакцинації чи зелених пропусків. Отримав сльозогінний газ”.

Згодом він продублював фото- та відеоматеріали з акції окремим дописом на своїй сторінці:

За інформацією ЗМІ, щонайменше 10 тисяч осіб взяли участь в акції протесту в Римі. Організатори мітингу заявляють про 100 тисяч учасників. Принаймні одна особа з-поміж протестувальників постраждала.

Теги: Джаред Лето, COVID-вакцина, акція протесту, газові балончики, Італія, поліція

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