Джаред Лето постраждав під час протестів супротивників вакцинації проти COVID-19 в Римі

Про це він розповів на Instagram-історіях та окремому дописі.
Днями в Італії відбулися масові протести проти “санітарних пропусків” (“зеленого паспорта”) для всіх громадян, які працюють. Цей документ підтверджує, що людина щеплена проти коронавірусу або має негативний результат тестування на COVID-19. Люди, що не мають таких документів, не допускають до роботи і скеровуються в неоплачувану відпуску.
Актор фільмував події вуличної акції в Римі для соцмережі, де має понад 10 млн підписників.
Утім в якийсь момент правоохоронці бризнули в нього сльозогінним газом та схопили разом з учасниками акції проти вакцинації.
Актор опублікував фотографію розмови поліції з протестувальниками і написав:
“Попався на протесті в Італії. Наскільки я розумію, йшлося про вимоги щодо вакцинації чи зелених пропусків. Отримав сльозогінний газ”.
Згодом він продублював фото- та відеоматеріали з акції окремим дописом на своїй сторінці:
За інформацією ЗМІ, щонайменше 10 тисяч осіб взяли участь в акції протесту в Римі. Організатори мітингу заявляють про 100 тисяч учасників. Принаймні одна особа з-поміж протестувальників постраждала.
- Раніше повідомлялося, що Джаред Лето дізнався про пандемію коронавірусу пізніше за всіх через те, що провів 12 днів, медитуючи в пустелі.
- Навесні минулого року Джаред Лето разом зі своїми підписниками в соцмережах запустив свій онлайн-кіноклуб.