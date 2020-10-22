Про це пише Variety.
Зазначається, що Лето вже приєднався до дозйомки фільму. Навіщо в картині з’явиться Джокер, і яку роль він зіграє у розвитку сюжету на даний момент невідомо.
Водночас, поява Джокера в “Лізі справедливості” ще більше зв’яже цей фільм з “Загоном самогубців”, в якому Бетмен (Бен Аффлек) намагався зупинити Харлі Квінн і Джокера.
Новий фільм Зака Снайдера вийде на сервісі HBO Max в 2021 році.
- Нагадаємо, останній фільм про Джокера вийшов на екрани восени 2019 року. Його було названо найкращим кінокоміксом в історії.
- Актор Гоакін Фенікс отримав “Оскар” за головну роль у стрічці, до того ж фільм отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю та ще ряд престижних кінопремій.
- До того ж “Джокер” став найприбутковішим кінокоміксом в історії, зібравши в прокаті понад 1 млрд доларів.