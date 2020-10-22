Популярний актор Джаред Лето повернеться до ролі Джокера в новому фільмі режисера Зака Снайдера "Ліга справедливості".

Про це пише Variety.

Зазначається, що Лето вже приєднався до дозйомки фільму. Навіщо в картині з’явиться Джокер, і яку роль він зіграє у розвитку сюжету на даний момент невідомо.

Водночас, поява Джокера в “Лізі справедливості” ще більше зв’яже цей фільм з “Загоном самогубців”, в якому Бетмен (Бен Аффлек) намагався зупинити Харлі Квінн і Джокера.

Новий фільм Зака Снайдера вийде на сервісі HBO Max в 2021 році.