Про це актор написав в Instagram.
Джаред Лето опублікував фотографії художника і привітав його з днем народження.
“Так, це правда, я зіграю Енді Воргола в одному з майбутніх фільмів. Я так вдячний і схвильований цією можливістю. Енді, ми сумуємо за тобою і твоєю геніальності”, – написав актор.
У 2016 році ходили чутки про те, що Джаред Лето може зіграти Воргола.
- Раніше повідомлялося, що актор і фронтмен групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето разом зі своїми підписниками в соцмережах запустив свій онлайн-кіноклуб.