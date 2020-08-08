Американський актор і співак Джаред Лето зіграє художника Енді Воргола у новій картині.

Про це актор написав в Instagram.

Джаред Лето опублікував фотографії художника і привітав його з днем народження.

“Так, це правда, я зіграю Енді Воргола в одному з майбутніх фільмів. Я так вдячний і схвильований цією можливістю. Енді, ми сумуємо за тобою і твоєю геніальності”, – написав актор.

У 2016 році ходили чутки про те, що Джаред Лето може зіграти Воргола.