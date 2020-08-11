Голлівудський актор Джаред Лето затверджений на головну роль в третій частині фільму "Трон: Спадщина" від компанії Disney.

Про це повідомив Мітчелл Лейб, голова музично-саундтрекового департаменту студії, в підкасті Light the Fuse.

Він розповів про те, що режисером фільму буде Гарт Девіс, відомий такими роботами, як “Лев” та “Марія Магдалина”.

Планується, що зйомки фільму стартують вже в цьому році.

Раніше в Disney вирішили згорнути зйомки серіалу, так як відновили роботу над третім повнометражним фільмом.

Роль одного з головних героїв в картині отримав Джаред Лето, а частина акторів з “Трону: Спадщина” повернеться до своїх образів.

Так стало відомо, що музику до стрічки знову напишуть елекронщікі Daft Punk, свій сценічний образ багато в чому вибудували на естетиці “Трону”.

Як відомо, перша частина фільму вийшла в 1982 році. Сюжет розповідає про 27-річного програміста Сема Флінна, який потрапляє в цифровий світ, де стикається з програмними вірусами. Картина була однією з перших, в якій досить широко використовувалася комп’ютерна графіка. Друга частина, “Трон: Спадщина”, вийшла в 2010 році. Фільм зібрав по всьому світу 400 млн доларів.