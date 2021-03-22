Про це повідомляє Entertainment Tonight.

Джареда Лето сфотографували з лисиною на маківці, сивим волоссям та вусами. Крім того, актор помітно додав у вазі для ролі Паоло Гуччі. А ще можна побачити, що у Лето навіть з’явилося друге підборіддя.

Прем’єра “Дому Гуччі” запланована на листопад.

У картині зіграють Адам Драйвер та Леді Гага. Фільм заснований на книзі Сари Гей Форден “Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності”, розповідає про вбивство Мауріціо Гуччі, яке сталося у 1995 році.