Про це повідомляє Entertainment Tonight.
Джареда Лето сфотографували з лисиною на маківці, сивим волоссям та вусами. Крім того, актор помітно додав у вазі для ролі Паоло Гуччі. А ще можна побачити, що у Лето навіть з’явилося друге підборіддя.
Прем’єра “Дому Гуччі” запланована на листопад.
У картині зіграють Адам Драйвер та Леді Гага. Фільм заснований на книзі Сари Гей Форден “Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності”, розповідає про вбивство Мауріціо Гуччі, яке сталося у 1995 році.
- Американський рок-музикант і актор Джаред Лето зізнався, що загубив статуетку “Оскара”, яку отримав за кращу чоловічу роль другого плану в 2014 році.