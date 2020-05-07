Ролики опубліковано на офіційній сторінці Джастіна Бібера.
Проєкт отримав назву “The Biebers on Watch”. Він оповідає про те, чим подружжя займаться в себе вдома у Торонто під час карантину.
У першому епізоді, який вийшов у понеділок, 4 травня, Джастін та Гейлі показали, як плавають на човні озером.
Hailey and I went down to the lake
Gepostet von Justin Bieber am Samstag, 25. April 2020
Другий випуск був присвячений приготуванню пасти за їхнім улюбленим рецептом. Обидва епізоди лишень за кілька днів зібрали понад 100 тисяч лайків та по кілька тисяч коментарів.
Hailey and I made my favorite pasta
Gepostet von Justin Bieber am Montag, 4. Mai 2020
Бібер і Болдвін мають намір випускати нові епізоди тричі на тиждень — по понеділках, середах та п’ятницях.
Крім цього, заплановано прямий ефір, під час якого подружжя відповідатиме на запитання підписників в режимі реального часу.
- Раніше Джастін Бібер показав, як грає зі своєю дружиною в гру “Підлога — це лава”.