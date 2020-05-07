Співак Джастін Бібер і його дружина — модель та креативна директорка Adidas Гейлі Болдвін почали знімати мінісеріал про своє життя на карантині.

Ролики опубліковано на офіційній сторінці Джастіна Бібера.

Проєкт отримав назву “The Biebers on Watch”. Він оповідає про те, чим подружжя займаться в себе вдома у Торонто під час карантину.

У першому епізоді, який вийшов у понеділок, 4 травня, Джастін та Гейлі показали, як плавають на човні озером.

Lake Day with the Biebers Hailey and I went down to the lake Gepostet von Justin Bieber am Samstag, 25. April 2020

Другий випуск був присвячений приготуванню пасти за їхнім улюбленим рецептом. Обидва епізоди лишень за кілька днів зібрали понад 100 тисяч лайків та по кілька тисяч коментарів.

Cooking with the Biebers Hailey and I made my favorite pasta Gepostet von Justin Bieber am Montag, 4. Mai 2020

Бібер і Болдвін мають намір випускати нові епізоди тричі на тиждень — по понеділках, середах та п’ятницях.

Крім цього, заплановано прямий ефір, під час якого подружжя відповідатиме на запитання підписників в режимі реального часу.