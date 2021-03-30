Фото Бібер опублікував в своєму Instagram.
Джастін зробив татуювання у відомого майстра Доктора Ву.
Мама співака Петті Маллетт побачила цей знімок і прокоментувала: “Тобі ще мало?” І додала засмучений смайлик.
Зауваження зібрало понад 7 тисяч лайків і майже 500 коментарів. Деякі підписники просили маму, щоб вона зупинила сина:
“Я з вами згодна”
“Змусьте його зупинитися”
- Канадський співак Джастін Бібер раніше представив нове відео Anyone. У кліпі артист постає в ролі боксера на рингу і на його тілі немає жодного татуювання. У своєму Instagram Джастін показав, як позбавився від більш ніж 60 тату.