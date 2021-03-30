27-річний виконавець Джастін Бібер поділився фотографією, на якій йому роблять нове татуювання у вигляді персика. Таким чином артист вирішив відзначити свій новий хіт Peaches ("Персики"), реліз якого відбудеться 30 березня.

Фото Бібер опублікував в своєму Instagram.

Джастін зробив татуювання у відомого майстра Доктора Ву.

Мама співака Петті Маллетт побачила цей знімок і прокоментувала: “Тобі ще мало?” І додала засмучений смайлик.

Зауваження зібрало понад 7 тисяч лайків і майже 500 коментарів. Деякі підписники просили маму, щоб вона зупинила сина:

“Я з вами згодна”

“Змусьте його зупинитися”