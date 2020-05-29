Фото Бібера опубліковано в Instagram.
На бетонній плиті намальовані різні графіті, але особливо вирізняється лайливе слово “блядь”. Його написали російськими літерами великим шрифтом.
Російськомовні користувачі відразу ж помітили такий ляп, бурхливо обговорюючи це в коментарях.
“No lives matter until black lives matter”, – написав під фото артист.
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Ця фраза – щось на зразок каламбуру, обігрується назва міжнародного руху Black Lives Matter (“Життя чорних мають значення”) проти насильства по відношенню до темношкірих. Можливо, Бібер таким чином намагався висловитися про протести в Міннеаполісі, де помер темношкірий американець після жорсткого поводження з боку правоохоронців.
“Розкажіть йому, хто-небудь”, – написав у коментарі один з російськомовних користувачів соціальної мережі.
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