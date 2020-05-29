Американський хіп-хоп виконавець Джастін Бібер опублікував знімок, на якому сидить на краю даху будівлі. Але філософський сенс посту зіпсувало лайливе слово, написане на бетонній плиті.

Фото Бібера опубліковано в Instagram.

На бетонній плиті намальовані різні графіті, але особливо вирізняється лайливе слово “блядь”. Його написали російськими літерами великим шрифтом.

Російськомовні користувачі відразу ж помітили такий ляп, бурхливо обговорюючи це в коментарях.

“No lives matter until black lives matter”, – написав під фото артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram No lives matter until black lives matter Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 28 Май 2020 в 4:19 PDT

Ця фраза – щось на зразок каламбуру, обігрується назва міжнародного руху Black Lives Matter (“Життя чорних мають значення”) проти насильства по відношенню до темношкірих. Можливо, Бібер таким чином намагався висловитися про протести в Міннеаполісі, де помер темношкірий американець після жорсткого поводження з боку правоохоронців.

“Розкажіть йому, хто-небудь”, – написав у коментарі один з російськомовних користувачів соціальної мережі.