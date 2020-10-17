Прем’єра відбулася на YouTube-каналі виконавця.

Головну роль в кліпі зіграв 14-річний канадський актор Джейкоб Трембле, який вже зіграв в близько 2 десятків кінострічок (серед них — драма “Кімната”, хорор “Сомнія”, комедія “Хороші хлопчики” та інші).

Бібер зазначив, що вважає Трембле дуже талановитим.

“Було дуже емоційно дивитися з боку, як він грає мене”, — написав співак.

Режисером кліпу виступив Джейк Шрейєр, який знімав кліпи для Каньє Веста та гурту HAIM.

Авторами пісні є репером Бенні Бланко та Фіннеас О’Коннелл — брат Біллі Айлиш.

“Коли Бланко і Фіннеас показали мені цю пісню, чесно кажучи, мені важко слухати, особливо деякі з куплетів. Я пішов в студію і заспівав її, це було нелегко, але я почав дійсно розуміти важливість розповіді цієї історії. Це змусило мене зрозуміти, що ми всі часом відчуваємо себе самотніми. Я вважаю, що висловлювати свою вразливість — це потужно, і тому я вважаю, що ця пісня така потужна!”, — розповів Бібер, презентуючи нову роботу.