Відомий американський співак Джастін Бібер опублікував світлину з дружиною - Гейлі Бібер. Проте фоловери запідозрили, що пара чекає дитину.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Бібер поділився в Instagram світлиною з відпочинку у Мексиці. На чорно-білому фото подружжя позує у пляжних аутфітах.

“Мама і тато”, – підписав фото співак.

Проте армія підписників зірки припустила, що Бібери невдовзі стануть батьками. Про це свідчать численні коментарі під фото.

“Стривайте, що? Мама і тато?”, “Ви чекаєте дитину?”, “Стривайте, що?”, “Мама і тато!!!”,

– пишуть коментатори.

Проте Гейлі вирішила покласти край чим здогадкам та пліткам. Вона прокоментувала допис чоловіка та закликала його відредагувати, щоб не заплутувати аудиторію.

“Думаю, тобі слід змінити цей допис на “Собачі мама й тато”, перш ніж хтось перекрутить його”, – написала Гейлі.