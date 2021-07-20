Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, Бібер поділився в Instagram світлиною з відпочинку у Мексиці. На чорно-білому фото подружжя позує у пляжних аутфітах.
“Мама і тато”, – підписав фото співак.
Проте армія підписників зірки припустила, що Бібери невдовзі стануть батьками. Про це свідчать численні коментарі під фото.
“Стривайте, що? Мама і тато?”,
“Ви чекаєте дитину?”,
“Стривайте, що?”,
“Мама і тато!!!”,
– пишуть коментатори.
Проте Гейлі вирішила покласти край чим здогадкам та пліткам. Вона прокоментувала допис чоловіка та закликала його відредагувати, щоб не заплутувати аудиторію.
“Думаю, тобі слід змінити цей допис на “Собачі мама й тато”, перш ніж хтось перекрутить його”, – написала Гейлі.
- Раніше користувачі соціальних мереж поширювали відеоролик, на якому співак Джастін Бібер начебто кричить на свою дружину — Гейлі Бібер. Однак очевидці спростовують сварку. Детальніше про це – у матеріалі.