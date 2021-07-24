Фото з відпочинку Бібер опублікував в Instagram.
На фото Бібер та Макгрегор лежать на шезлонгах біля басейну. Між ними – склянки з різними холодними напоями.
“Сніданок для чемпіонів”, – написав музикант під фото.
Також Бібер підтримав травмованого спортсмена, який проходить реабілітацію після травми ноги.
Як відомо, Макгрегор – ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях, а Бібер – його фанат та прихильник UFC в цілому.
- У травні повідомлялося, що ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.