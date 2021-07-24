Американський співак Джастін Бібер зустрівся з ірландським бійцем змішаних єдиноборств Конором Макгрегором. Вони разом відпочивали біля басейну.

Фото з відпочинку Бібер опублікував в Instagram.

На фото Бібер та Макгрегор лежать на шезлонгах біля басейну. Між ними – склянки з різними холодними напоями.

“Сніданок для чемпіонів”, – написав музикант під фото.

Також Бібер підтримав травмованого спортсмена, який проходить реабілітацію після травми ноги.

Як відомо, Макгрегор – ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях, а Бібер – його фанат та прихильник UFC в цілому.