Про це повідомляє американське видання TMZ.

В рамках цього візиту Бібер поспілкувався із в’язнями, які покаялися у своїх злочинах та стали вірянами. Крім того, співак влаштував для них мініконцерт.

За даними видання, Бібер заспівав чотири пісні, одна з яких “I’m So Lonely” (“Я дуже самотній”). Хіти співака зазвучали по-особливому у стінах в’язниці під акомпанемент гітари. У деяких в’язнів навіть з’явилися сльози.

Під час візиту Бібер зізнався, що ця подія назавжди змінила його життя.