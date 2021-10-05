Про це повідомляє міжнародний телеканал Bloomberg.

Співак почав роботу над продуктами з марихуаною у співпраці з компанією Palms, яка продає пачку з сімома порціями марихуани за $32 в Неваді та Каліфорнії.

“Я фанат Palms і того, що вони роблять для доступності та дестигматизації канабісу – особливо для багатьох людей, які вважають його корисним для свого психічного здоров’я”, – зазначив він.

Свій продукт Бібер вирішив назвати Peaches на честь однієї з пісень з останнього альбому.

Зазначається, що він може швидко заробити на новому бізнесі, бо згідно зі звітом HQ Cannabis Brand Affinity Report 2020 року, на його цільову аудиторію – покоління Z і мілленіали – доводиться майже 40% ринку канабісу.

Варто додати, що сам 27-річний співак раніше відкрито говорив про те, як занадто рання слава і вживання наркотиків вплинули на його власні проблеми з психічним здоров’ям. Зокрема, в торішньому документальному серіалі на YouTube він розповів, що вперше спробував марихуану, коли йому було всього 12 або 13 років, і в кінцевому підсумку відчув себе залежним від канабісу.

Частина прибутку від продажів продукту Бібера компанія направить некомерційній організації Veterans Walk and Talk, яка виступає за медичне використання марихуани, щоб допомогти ветеранам впоратися з посттравматичним стресовим розладом і тривогою, а також некомерційній організації Last Prisoners Project, яка домагається звільнення людей, засуджених за зберігання марихуани.

Нагадаємо, у багатьох країнах під час пандемії коронавірусу спостерігалося зростання вживання канабісу.