Співак Джастін Бібер і його дружина — модель та креативна директорка Adidas Гейлі разом охрестилися у водоймі.

Про це співак розповів у своєму Instagram.

Таїнство відбувалося не в церкві, а у водоймі. При цьому Гейлі та Джастін були одягнені у звичайне вбрання для плавання.

“Мить, коли ми з дружиною хрестилися разом! Це був один із найбільш особливих моментів мого життя, визнання своєї любові та довіри до Ісуса публічно”, — написав Бібер у дописі під фото з події.

Після хрещення пара каталася на яхті разом із пастором.

Зазначимо, Бібер публічно називає себе відданим прихильником християнства. У січні 2014 року Бібер був хрещений пастором Карлом Ленцем з нью-йоркської церкви Хіллсонг (християнська п’ятидесятницька церква). Багато татуювань Бібера мають релігійне значення, включаючи хрест середнього розміру на грудях, крихітний хрестик під оком, слова “Син Божий” на животі.