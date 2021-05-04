Про це повідомляє TMZ.
27-річного співака вже звинувачували в культурній апропріації через дреди. Однак, він не збирається відступати.
Джастіна помітили в Західному Голлівуді, коли він йшов до модного ресторану Craig’s на побачення зі своєю дружиною.
Цього разу він зібрав дреди та зав’язав на голові бандану.
Фанати співака порівняли його нову зачіску Джастіна з гніздом для пташок.
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- Відомий американський співак Джастін Бібер разом зі своєю дружиною Хейлі та духовним наставником відвідав каліфорнійську в’язницю.