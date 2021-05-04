Американський виконавець Джастін Бібер вкотре змінив зачіску: він вирішив заплести волосся в дреди та пішов на побачення з дружиною Гейлі.

Про це повідомляє TMZ.

27-річного співака вже звинувачували в культурній апропріації через дреди. Однак, він не збирається відступати.

Джастіна помітили в Західному Голлівуді, коли він йшов до модного ресторану Craig’s на побачення зі своєю дружиною.

Цього разу він зібрав дреди та зав’язав на голові бандану.

Фанати співака порівняли його нову зачіску Джастіна з гніздом для пташок.

Читайте також: Джастіна Бібера звинуватили в культурній апропріації чорношкірих через дреди на голові

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)