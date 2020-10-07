Про це повідомляється в Instagram-акаунті видання.
На фото Джастін і Гейлі позують, лежачи на ліжку.
“Моє серце там, де моя дружина”, – свідчить напис на обкладинці журналу.
Цю зйомку команда Vogue присвятила легендарному фотографу Гельмуту Ньютону і “його відданості дружині Джун”.
“На знак поваги їхніх стосунків ми попросили Гейлі й Джастіна Бібер, одну з найбільш знакових пар на сьогодні, стати головними героями нашої обкладинки”, – зазначили представники глянцю.
- Раніше повідомлялося, що співак Джастін Бібер і його дружина — модель та креативна директорка Adidas Гейлі разом охрестилися у водоймі.