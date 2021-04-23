Колишній чоловік голлівудської акторки Дженніфер Еністон Джастін Теру зізнався, що його життя кардинально змінилося після одруження.

Про це він розповів в інтерв’ю програмі Sunday TODAY.

49-річний актор розповів, що стосунки з Еністон спровокували небувалий інтерес преси до його персони. Він не був готовий до такої уваги.

Однак друг колишньої зіркової пари Джейсон Бейтман вчасно дав йому пораду.

“Джейсон Бейтмен насправді колись давав мені одну з наймудріших порад, коли все це відбувалося”, – сказав Джастін.

Він запевнив актора, що преса говоритиме не про нього, а створюватиме його персонаж. Інколи ЗМІ називатимуть його злим, а інколи – милим. Він порівняв цей процес із “маленькою мильною оперою”.

“І він сказав: “Тому моя порада: не слідкуй за сюжетом цього хлопця”. І це була гарна порада, бо я її дотримувався. І це єдиний спосіб, щоб не з’їхати в глузду”, – сказав Теру.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру були одружені з 5 серпня 2015 року. Пара розлучилася в кінці 2017 року, але оголосила про це лише 15 лютого 2018 року.