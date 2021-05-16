Про це він розповів у своєму Instagram.
“Я не знаю, хто хвилювався більше – я або мій шестирічний син. Це було круто. Дуже дякую Walt Disney World за приголомшливу подорож” – підписав Джастін пост.
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Також співак розмістив відео, в якому вони збирають свої світлові мечі.
“Коли твоя шестирічна дитина збирає світловий меч у два рази швидше, ніж ти”, – написав він.
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- Раніше зірка серіалу “Друзі” Лайза Кадроу опублікувала фото свого 23-річного сина Джуліана у день його народження.