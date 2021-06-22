Американський співак Джастін Тімберлейк, у якого минулого року народився другий син, тільки зараз вирішив його показати.

Фото співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У дописі, який співак зробив з нагоди Дня батька, він поширив фото, де вперше показав одразу двох синів – 6-річного Сайласа та 11-місячного Фінеаса. Разом із синами Джастін сидів на підлозі та грав на консолі. Поруч із Тімберлейком сидів старший син, а менший позував попереду. Зазначимо, що облич хлопчиків на фото не видно.

“Бути татом краще, ніж я коли-небудь міг собі уявити. Дякую своєму батькові та дідам за те, що вони проклали шлях, жертвували багато чим, щоб я реалізував свої мрії. Дякую за те, що навчили, що реальне життя буває у всіх маленьких моментах. З Днем батька!”– написав Тімберлейк.

Тімберлейк також оприлюднив фотографії з батьком і дідом.