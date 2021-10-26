Про це повідомляє американський журнал People.

Акторка вперше зізналася, що її прийомний син Томас (зараз Рубі) змінив стать, у серпні цього року. Операція відбулася у 2020-му.

Після операції 25-річна Рубі почувається щасливою та вільною. Акторка зазначила, що зміна статі її доньки стала “еволюційним та дуже важливим кроком” для їхньої родини.

“Я знала, що у Рубі був хлопець. Я знала, що Рубі використовувала слово “бісексуал”. Але гендерна ідентичність і сексуальна орієнтація – це різні речі. І я знала, що Рубі ставить жіночі аватарки у відеоіграх. Але коли ви запитуєте: “У вас була підозра, що Рубі була трансперсоною?” Я б сказала – ні”, – зізналася Джеймі Лі.

Акторка зазначила, що не збирається роботи з цієї новини якусь сенсацію. Зараз вона підтримує доньку на наново вчиться комунікувати з нею.

“Ти трохи сповільнюєш свою мову. Ти більше починаєш думати над тим, що ти говориш. Як ти це говориш. Ти все ще продовжуєш робити помилки. Я сьогодні зганьбилася двічі. Ми всі люди”, – додала акторка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Руді готується до весілля. Ім’я нареченого невідоме. Церемонію проведе зіркова мама нареченої.