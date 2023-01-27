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Джеймс Кемерон став режисером трьох із п’яти наймасштабніших фільмів усіх часів: «Титанік», «Аватар», «Аватар: Шлях води»

Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон відзняв три з п’яти найкращих фільмів усіх часів за три різні десятиліття: "Титанік" 1997 року, "Аватар" 2009 року і "Аватар: Шлях води" 2022 року.

П’ятниця, 27 січня 2023, 10:28
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Зображення: businessinsider

Про це повідомляє Businessinsider.

За даними аналітичної компанії Comscore, фільм “Шлях води” випередив “Месники: Війна нескінченності”, ставши п’ятим найкасовішим фільмом за всю історію світу, зібравши 2,055 мільярда доларів.

Ймовірно, до кінця тижня фільм “Аватар: Шлях води” перевершить “Зоряні війни: Пробудження сили” і стане четвертим за масштабністю фільмом.

Фільм, який у вівторок, 24 січня, був номінований на чотири премії “Оскар”, включно з найкращим фільмом, ще має чимало пройти, щоб випередити перший “Аватар”, який зібрав 2,9 мільярда доларів. Проте він достатньо успішний для того, щоб Кемерон продовжив роботу над запланованими третім, четвертим та п’ятим фільмами у франшизі, які мають вийти у 2024, 2026 та 2028 роках відповідно.

“Я знаю, що буду робити наступні шість-сім років”, – сказав Кемерон в нещодавньому епізоді серіалу HBO Max “Хто розмовляє з Крісом Воллесом?”

Також він сказав, що має ідеї щодо шостої та сьомої частин, але подумає про те, щоб передати режисерську естафету.

“Очевидно, що я не зможу вічно знімати фільми “Аватар”. Мені довелося б навчити когось, як це робити, й мені байдуже, наскільки ти розумний режисер, якщо ти не знаєш, як це зробити”, — сказав Кемерон.

Теги: Джеймс Кемерон, кіномистецтво, режисер, Титанік, фільми, Аватар

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