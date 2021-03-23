Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Тайсон відреагував на це повідомлення, зазначивши, що давно мріяв побачити історію про себе в його виконанні.

Виконавчим продюсером проєкту “Тайсон” буде Мартін Скорсезе. Тайсон і його дружина також в списку продюсерів.

Автор сценарію – Колін Престон. Він розповість історію життя Тайсона і те, як він увійшов в історію боксу всього у 20 років.

Поки що не повідомляється коли та де вийде серіал, так само як і дата виходу.

Фокс почав займатися боксом влітку 2020 року, щоб отримати досвід до початку зйомок.

Це не єдиний кінопроєкт про життя Тайсона. Компанія Hulu готує серіал про життя боксера, про що він неодноразово висловлювався негативно. Він говорив, що сервіс “привласнює” історію його життя без його згоди.