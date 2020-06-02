Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Робота над другою частиною “Аватара” була припинена в середині березня після того, як уряд Нової Зеландії ввело заборону на в’їзд іноземців, щоб зупинити поширення нового коронавірусу.
У своєму пості в Instagram Ландау опублікував фотографію корабля, який буде показаний в майбутньому фільмі.
“Ніщо не може бути настільки хвилюючим, як повернутися до Нової Зеландії на наступному тижні. Подивіться на “Матадор”, високошвидкісне передове командне судно (внизу) і катер “Пікадор” (вгорі) …” – написав Ландау.
А два дні тому Джон Ландау опублікував фото після сходження з борту літака.
Довгоочікувані сиквели до фільму “Аватар” 2009 року мали бути завершені до кінця 2020 року, при цьому робота над чотирма фільмами ведеться одночасно. В даний час дата випуску “Аватар-2” – 17 січень 2021 року, а наступні фільми вийдуть в грудні 2023 року грудні 2025 року та грудні 2027 року.
Компанія Weta Digital з Веллінгтона продовжить роботу над візуальними ефектами на фільмах, бюджет яких, як повідомляється, становить 1,65 мільярда новозеландських доларів (1 мільярд доларів).
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