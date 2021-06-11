Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Зокрема, фільм, спочатку відомий просто як “Аквамен 2”, буде називатися “Аквамен і Втрачене королівство”.

“Починається приплив”, – зазначив Ван.

Додамо, що виробництво картини з Джейсоном Момоа і Ембер Герд в головних ролях стартує влітку 2021-го в Великобританії.

Перша частина вийшла в 2018-му і стала хітом, зібравши понад 1,13 мільярда доларів у світовому прокаті.

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