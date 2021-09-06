Відповідні знімки він опублікував у своєму Instagram-акаунті.

На першому фото 42-річний Момоа нагадав фанатам епічне вбрання Аквамена з першого фільму, а на другому фото він одягнений в зовсім інший, більш темний образ.

“Другий раунд. Новий костюм. Більше екшену”, – зазначив актор.

Момоа повторить свою роль Артура Каррі (він же Аквамен) у продовженні касового хіта 2018 року режисера Джеймса Вана. У фільмі також знімуться Ембер Герд, Патрік Вілсон, Дольф Лундгрен і Яхья Абдул-Матін II.

Прем’єру “Аквамена 2” заплановано на грудень 2022 року. Сюжет другої частини поки тримають у таємниці.