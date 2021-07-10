Про це пише Entertainment Tonight.

Зірка “Аквамена” з’явився в четвер у прямому етері шоу Jimmy Kimmel Live з ведучим Ентоні Андерсоном.

Під час інтерв’ю Момоа брав участь в скетчі, в якому він повинен був зробити повсякденні справи сексуальними. Відразу після цього актор вирішив поліпшити своє становище, знявши сорочку в прямому етері. До речі, ведучий зробив те ж саме.

“Я знаю, що студія не хотіла, щоб я знімав одяг, але я збираюся зробити це”, – сказав Момоа.

Першим завданням актора було продезінфікувати себе.

“Зазвичай мені подобається бризкати їм на груди. Іноді мені подобається натирати ним обличчя, тому що це вбиває 99,99% мікробів”, – пожартував він, обливаючись дезинфікуючим засобом.

Він також відкрив банку тунця біцепсом, виливши сік собі в рот і на груди.

Потім Момоа було доручено гладити сорочку.

“Коли я гладжу сорочки, мені подобається спочатку нанести трохи дитячого масла і натерти їм все тіло”, – пожартував він.

“Джейсон, мої вітання і спасибі за те, що ти прикрасив Америку своїми сосками”, – такими словами Андерсон завершив шоу.