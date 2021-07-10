Про це пише Entertainment Tonight.
Зірка “Аквамена” з’явився в четвер у прямому етері шоу Jimmy Kimmel Live з ведучим Ентоні Андерсоном.
Під час інтерв’ю Момоа брав участь в скетчі, в якому він повинен був зробити повсякденні справи сексуальними. Відразу після цього актор вирішив поліпшити своє становище, знявши сорочку в прямому етері. До речі, ведучий зробив те ж саме.
“Я знаю, що студія не хотіла, щоб я знімав одяг, але я збираюся зробити це”, – сказав Момоа.
Першим завданням актора було продезінфікувати себе.
“Зазвичай мені подобається бризкати їм на груди. Іноді мені подобається натирати ним обличчя, тому що це вбиває 99,99% мікробів”, – пожартував він, обливаючись дезинфікуючим засобом.
Він також відкрив банку тунця біцепсом, виливши сік собі в рот і на груди.
Потім Момоа було доручено гладити сорочку.
“Коли я гладжу сорочки, мені подобається спочатку нанести трохи дитячого масла і натерти їм все тіло”, – пожартував він.
“Джейсон, мої вітання і спасибі за те, що ти прикрасив Америку своїми сосками”, – такими словами Андерсон завершив шоу.
- Раніше Джейсон Момоа подарував тризуб Аквамена хлопчикові Денні Шіену, прихильнику фільму, хворому на рак.