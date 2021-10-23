Про це він написав у соцмережі Instagram.
Після того як в Мережі опублікували трейлер “Бетмена”, Момоа вирішив похвалити свою названу дочку Кравіц та написав, що з нетерпінням чекає на вихід фільму за її участю.
“Я так пишаюся тобою, моє ведмежа Зозо”, – написав Момоа.
Як відомо, Зої Кравіц – дочка музиканта Ленні Кравіца та актриси Лізи Боне. Пара розлучилася ще в 1993 році. Тепер Ліза вийшла заміж за Момоа. Він неодноразово розповідав про те, що ставиться до Зої, як рідної дочки. При цьому, в нього прекрасні відносини з Кравіц.
Прем’єра нового “Бетмена” запланована на 4 березня 2022 року.
- 17 жовтня студія Warner Bros. Pictures представила головний трейлер фільму режисера Метта Рівза “Бетмен” із Робертом Паттінсоном у головній ролі.