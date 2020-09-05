Джейсон Стейтем зніметься в новому шпигунському трилері Гайя Річі

Популярний актор Джейсон Стейтем відомий за фільмами режисера Гая Річі "Карти, гроші, два стволи", "Великий куш" і "Револьвер", зніметься в новому шпигунському трилері "П'ять очей" (Five Eyes).

Про це пише Deadline.

Стейтем буде грати головну роль, а Річі стане режисером і продюсером картини, виробництвом якого займуться студії Miramax і STXfilms.

Сценарій до фільму напишуть Айван Еткінсон і Марн Дейвіс, які працювали над “Джентльменами”.

“Джейсон має величезні касові збори в світовому прокаті, а разом з Гаєм Річі вони становлять неймовірну комбінацію. Приємно повернутися до співпраці з Гаєм, Біллом і командою Miramax після “Джентльменів”, що стали нашим спільним успіхом”, – зазначив глава правління STXfilms Адам Фогельсон.

Стейтем зіграє агента британської секретної розвідувальної служби МІ-6, який почне співпрацю з міжнародною організацією “П’ять очей”. Його завдання – запобігти поширенню нового типу летального зброї, що загрожує підірвати відносну стабільність в світі.

Очікується, що зйомки картини почнуться в Європі в жовтні нинішнього року.