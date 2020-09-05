Джейсон Стейтем зніметься в новому шпигунському трилері Гайя Річі

Про це пише Deadline.
Стейтем буде грати головну роль, а Річі стане режисером і продюсером картини, виробництвом якого займуться студії Miramax і STXfilms.
Сценарій до фільму напишуть Айван Еткінсон і Марн Дейвіс, які працювали над “Джентльменами”.
“Джейсон має величезні касові збори в світовому прокаті, а разом з Гаєм Річі вони становлять неймовірну комбінацію. Приємно повернутися до співпраці з Гаєм, Біллом і командою Miramax після “Джентльменів”, що стали нашим спільним успіхом”, – зазначив глава правління STXfilms Адам Фогельсон.
Стейтем зіграє агента британської секретної розвідувальної служби МІ-6, який почне співпрацю з міжнародною організацією “П’ять очей”. Його завдання – запобігти поширенню нового типу летального зброї, що загрожує підірвати відносну стабільність в світі.
Очікується, що зйомки картини почнуться в Європі в жовтні нинішнього року.
- Стала відома дата виходу спін-офф “Форсажу” з Дуейн Джонсон і Джейсоном Стейтемом.