Про це пише портал IndieWire.

Джекі Чан відкрито заявив про свою підтримку Комуністичної партії Китаю під час виступу 8 липня на симпозіумі, організованому Китайською асоціацією кіно.

На ньому провідні діячі китайського кіно обговорювали ключові положення промови голови КНР Сі Цзіньпіна 1 липня з нагоди сторіччя Компартії Китаю.

“Мені дуже пощастило, що я китаєць, але я також дуже заздрю тому, що ви всі є членами партії. Те, що партія говорить, то, що вона обіцяє, не вимагає 100 років для виконання – вона обов’язково виконає це всього за кілька десятиліть. Я хочу бути членом партії!” – сказав Чан під час заходу.

Чан виступив на заході, одягнений як солдат 8-ї маршрутної армії, “військової групи під командуванням Комуністичної партії під час [Другої китайсько-японської війни] наприкінці 30-х і 40-х років”. За словами Джекі Чана, його вразила хоробрість військових, які під керівництвом КПК билися з японськими загарбниками.