Сцена заручин Джима та Пем у серіалі “Офіс” була однією з найдорожчих. Режисер навмисно вирішив показати заручини на початку сезону.

Про це повідомила виконавиця головної ролі Дженна Фішер, інформує Just Jared.

“Отже, передусім я просто хочу, щоб ви, друзі, знали, що (Шоу-раннер, – ред.) Грег (Деніелс, – ред.) говорив з нами про це. Він сказав, що дуже хоче, щоб заручини Джима та Пем були в прем’єрі сезону. Він вважав, що це було б несподівано у першій серії. Зазвичай усі закінчують сезони пропозиціями. Тож він вважав, що це буде справжнім шоком”, – сказала Дженна.

Шоу-раннер спеціально вирішив, щоб ця пропозиція була раптовою у звичайному місці, без зайвих романтичних атрибутів. Деніелс хотів, щоб глядача не покидали думки про те, що Джим не довго обдумував свої дії.

Акторка розповіла, що сцена заручин була узгоджена вже у процесі фільмування. Групі знадобилося 9 днів, щоб відтворити декорації.

“Вони побудували декорації на паркінгу Best Buy, в якому я бувала неодноразово. Що вони зробили, вони використали Google Street View для фільмування справжньої АЗС вздовж Merritt Parkway, а потім, використовуючи ці зображення, вони побудували його відповідно до цього паркінгу. Щоб створити ілюзію дорожнього руху, було споруджено чотирисмуговий круговий іподром навколо АЗС. Вони встановили камери з іншого боку цієї доріжки, і їм довелося їздити автівками зі швидкістю 55 миль на годину”, – розповіла акторка.

35 водіїв спецтехніки забезпечили велетенський дощ, під яким відбулися події.

“Врешті-решт, це була найдорожча сцена, знята за весь час шоу. Вона триває 52 секунди й коштує 250 000 доларів”, – додала акторка.